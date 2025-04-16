В США закрыли центр Госдепа по борьбе с иностранным вмешательством

Госсекретарь США Марко Рубио объявил о закрытии подразделения Госдепа по борьбе с иностранным информационным вмешательством. По словам господина Рубио, центр «подавлял и подвергал цензуре голоса американцев».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jacquelyn Martin / Reuters, Jacquelyn Martin / Pool / Reuters Фото: Jacquelyn Martin / Reuters, Jacquelyn Martin / Pool / Reuters

«За последнее десятилетие на американцев клеветали, их увольняли, обвиняли и даже сажали в тюрьму просто за то, что они высказывали свое мнение»,— говорится в заявлении госсекретаря. По его словам, при администрации бывшего президента США Джо Байдена деятельность центра обходилась американским налогоплательщикам более чем в $50 млн в год.

По информации The New York Times, сегодня, 16 апреля, Марко Рубио отправил в отпуск около 40 сотрудников центра. Они отслеживали информацию, поступающую со стороны Китая, России, Ирана и террористических группировок, утверждает издание. Центр был создан в 2024 году.

Сегодня Госдеп отменил финансирование 139 иностранных программ помощи на общую сумму $215 млн. Администрация США также рассматривает планы по закрытию 10 посольств и 17 консульств.

Подробнее — в материале «Ъ» «Американская дипломатия должна быть экономной».