Госдеп США отменил финансирование 139 иностранных программ на $215 млн

Государственный департамент США отменил финансирование 139 иностранных программ помощи на общую сумму $215 млн. Об этом сообщил Департамент госэффективности Соединенных Штатов (DOGE) в соцсети X.

Среди потерявших финансирование числятся следующие проекты:

проект по борьбе с дезинформацией в Великобритании «Прогоним троллей» — $5,2 млн;

«Развитие активной гражданской позиции» в Узбекистане — $2,5 млн;

«Продвижение демократической культуры» в Армении — $2 млн;

«Расширение устойчивости и вовлеченности написания новостей» в Молдавии — $2 млн;

«Реагирование на дезинформацию посредством креативного контента» в Белоруссии — $2,4 млн;

а также проект «Независимые СМИ за мир и демократию» в Европе — $1,7 млн.

Вчера, 15 апреля, стало известно о заморозке правительством США более $2,2 млрд грантовых средств Гарвардского университета. Причиной стал отказ вуза на требования администрации президента США Дональда Трампа, касающиеся активизма и преподавательского состава.