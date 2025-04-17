«Сразу видно, что вы в прошлом спикер»

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга заслушали доклад вице-губернатора города Кирилла Полякова о поддержке малых и средних предприятий, развитии креативных индустрий и росте онлайн-торговли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вице-губернатор Кирилл Поляков выступил перед петербургским парламентом с докладом о развитии МСП

Фото: Официальный сайт Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вице-губернатор Кирилл Поляков выступил перед петербургским парламентом с докладом о развитии МСП

Фото: Официальный сайт Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

Отчет Кирилл Поляков начал с темы развития и поддержки сектора малых и средних предприятий (МСП). По словам чиновника, в 2024 году в городе зарегистрировано более 380 тыс. таких организаций, что на 6,5% больше, чем в 2021 году. «Положительную динамику демонстрируют организации всех размеров: микро-, малые и средние — число последних выросло на 16%»,— зачитывал по бумажке вице-губернатор. Всего в сфере малого бизнеса задействованы около 2 млн человек — более 60% работающего населения. По данным Смольного, доля занятых в этой сфере в Петербурге — одна из самых высоких в стране.

Увеличивается в городе и количество самозанятых граждан: на 2025 год в Петербурге зарегистрировано более 834 тыс. человек, применяющих специальный налоговый режим. В 2022 году самозанятых было в три раза меньше — 272 тыс. человек. «За три года этот сектор вырос более чем на 200%,— продолжал чиновник.— Популярность режима объясняется доступностью регистрации и простотой ведения дела».

Учитывая поручения президента и губернатора, на которых господин Поляков часто ссылался в своем докладе, а также новые национальные проекты, до 2028 года в городе «необходимо простимулировать качественный рост сектора МСП». «Стимулировать», по словам чиновника, намерены двумя способами: «путем "перетока" бизнеса из категории малого в категорию среднего, и далее в сектор "МСП +"» за счет роста дохода в расчете на одного работника компании, а также путем увеличения доли бизнеса в обеспечении технологического лидерства. «Основой для достижения цели станет развитие малых технологических компаний и создание в связке с наукой, образованием, передовой промышленностью правильной среды для их развития и роста»,— объяснил второй пункт Кирилл Поляков.

Чтобы продемонстрировать или доказать эффективность мер господдержки, Кирилл Поляков обратился к опыту «Теремка». Как уверяет вице-губернатор, в том числе за счет поддержки города компания «Теремок» перешла из категории малого предприятия в категорию среднего и «прошла путь от уличного киоска до звания самой популярной сети ресторанов быстрого питания Петербурга».



Говоря о мерах поддержки, господин Поляков заявил, что в этом году будет запущена выдача новой субсидии для МСП в сфере промышленности: компаниям возместят затраты, направленные на сертификацию продукции и систему менеджмента качества. В этом году на эти цели из городского бюджета выделят 50 млн рублей.

Закончив с МСП, чиновник перешел к теме розничной торговли. В прошлом году ее оборот составил более 2,8 трлн рублей. В 2023 году этот показатель немного превышал 2,5 трлн рублей. При этом оборот онлайн-торговли составляет 600 млрд рублей.

Особое внимание чиновник уделил развивающейся сфере креативных индустрий, которую Смольный намерен продвигать на зарубежные рынки. «Петербург — лидер в стране по доле креативных индустрий в структуре ВРП (мы попытались сегодня сделать креативную презентацию), опережая по этому показателю все регионы России. На текущий момент эта цифра достигла 12,6%. Мы ставим задачу данный показатель довести до 16% к 2030 году»,— зачитывал Кирилл Поляков, пока на экранах депутатов крутили кадры из сериала «Смешарики».

— Спасибо большое, Кирилл Валентинович. Сразу видно, что вы в прошлом спикер: быстро, четко, все по делу (Кирилл Поляков был спикером Законодательного собрания Ленобласти с 2003 по 2007 год.— «Ъ-СПб»),— подвел итог председатель Заксобрания Александр Бельский.

— Спасибо Александр Николаевич, за оценку,— перекинулись любезностями политики.

После основной части доклада депутаты смогли задать гостю свои вопросы. Фракция КПРФ поинтересовалась введением нового закона, который ограничит продажу алкогольной продукции в местах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях. Кирилл Поляков в ответ заявил, что речь идет в первую очередь о «наливайках» — магазинах, которые работают ночью как бары.

«Количество выпитого не упадет. Количество собранных акцизов и налогов вырастет, потому что цены в официальных барах выше.— заверил вице-губернатор.— Закон о "наливайках" продиктован требованиями жителей Петербурга и здравым смыслом. Уверен, что на экономику города и на креативные индустрии это не повлияет, а если и повлияет, то только положительно».



Фракция «Яблоко» попросила чиновника дать возможность петербургским автомобилистам устранить ошибки, допущенные во время оплаты парковок из-за собственной невнимательности или технических сбоев. По словам руководителя фракции Александра Шишлова, такая практика действует в Москве. «Москва — не Россия. В Москве действительно есть свой закон, Петербург же живет в рамках федерального закона. Если человек совершил нарушение, то потом его исправить нельзя — такой нормы в федеральном законодательстве нет»,— однозначно ответил Кирилл Поляков.

Надежда Ярмула