ЦИК уполномочен подтвердить

Центризбирком на своем заседании 16 апреля подтвердил, что не вмешивается в кадровую политику партий, даже если они нарушают установленную законом очередность распределения вакантных мандатов в Госдуме. Ранее подобную практику фактически узаконил Верховный суд. Новый депутат от ЛДПР Дмитрий Новиков, занявший место досрочно лишенного полномочий Юрия Напсо, как и его предшественник, скорее всего, будет работать в комитете по госстроительству.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ЛДПР Фото: ЛДПР

Центризбирком (ЦИК) 16 апреля передал Дмитрию Новикову вакантный мандат депутата Госдумы восьмого созыва от ЛДПР, освободившийся после того, как нижняя палата досрочно прекратила полномочия его однопартийца Юрия Напсо. Господин Новиков сложил полномочия члена ЦИКа с правом совещательного голоса и был зарегистрирован в качестве депутата. Получая удостоверение из рук председателя ЦИКа Эллы Памфиловой, он выразил благодарность ЛДПР и лично ее лидеру Леониду Слуцкому за предложение перейти в депутатский корпус, а также членам высшего совета ЛДПР, поддержавшим это решение. «Обязуюсь высокое доверие оправдать, работать на благо жителей Российской Федерации»,— заверил либерал-демократ.

В пресс-службе ЛДПР сообщили “Ъ”, что Дмитрий Новиков войдет в состав комитета по госстроительству и законодательству. Вопрос о том, займет ли он пост зампреда комитета, который занимал господин Напсо, «пока решается», добавили в партии.

У нового депутата есть все основания быть благодарным руководству партии, ведь именно по его инициативе он получил вакантный мандат в обход членов региональной группы партсписка, от которой в 2021 году избирался Юрий Напсо. По закону о выборах в Госдуму освободившийся мандат должны предложить кандидатам из той же группы, от которой избрался его прежний владелец. И только если в ней не осталось неизбранных кандидатов либо все они официально отказались от замещения вакансии, партия вправе передать мандат в другую группу.

Напомним, что на выборах-2021 Юрий Напсо возглавлял группу №56 по Краснодарскому краю и Ростовской области, а все трое кандидатов, значившихся в этой группе вслед за лидером,— Евгений Кондрахин, Артур Цапенко и Денис Карасев — ранее сообщили “Ъ”, что от депутатства не отказывались. Более того, как рассказала на заседании Элла Памфилова, экс-кандидаты даже обращались в ЦИК по поводу передачи мандата, но в комиссии им ответили, что вопрос находится в компетенции партии. «Это наша обычная практика: последнее слово за партией, и, если нет никаких отягчающих обстоятельств, мы всегда с уважением относимся к решению партии и поддерживаем»,— объяснила госпожа Памфилова.

Член ЦИКа Борис Эбзеев, в свою очередь, напомнил, что ранее Конституционный суд уже урегулировал взаимоотношения между кандидатами и партией. Смысл принятого в 2013 году постановления сводится к тому, что руководство партии вправе отступать от очередности при передаче вакантного мандата, но такого рода решение должно быть аргументировано. Господин Эбзеев добавил, что ознакомился с аргументацией ЛДПР и у него лично она сомнений не вызывает. Ранее в партии сделанный в пользу Дмитрия Новикова выбор объяснили его «активным участием» в деятельности ЛДПР.

Принцип очередности при передаче мандатов партии в последнее время игнорируют все чаще. Последний подобный случай произошел летом 2024 года, когда «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) передала мандат лишенного полномочий Вадима Белоусова (он возглавлял группу по Удмуртии и Кировской области) Марине Ким из Дальневосточной группы. Одна из кандидатов кировского списка, Надежда Сураева, пыталась оспорить это решение ЦИКа, уверяя, что не отказывалась от мандата, но Верховный суд в удовлетворении иска отказал, указав, что ЦИК не обязан проверять заявления об отказе. Теперь же и сам Центризбирком подтвердил, что, по сути, оставляет решение вопроса о передаче мандата на усмотрение партии.

Впрочем, историю пока рано считать завершенной. 29 апреля Симоновский райсуд Москвы рассмотрит новый иск госпожи Сураевой — теперь уже к СРЗП. А Юрий Напсо оспорил в Верховном суде решение о лишении его мандата: заседание по этому делу назначено на конец мая.

Анастасия Корня, Ксения Веретенникова