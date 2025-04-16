Бывшего губернатора Курской области Смирнова доставили в суд в Москве

В ближайшее время Мещанский райсуд Москвы приступит к рассмотрению ходатайства следствия об избрании меры пресечения бывшему губернатору Курской области Алексею Смирнову. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Смирнов руководил правительством Курской области с мая по декабрь 2024 года

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Алексей Смирнов руководил правительством Курской области с мая по декабрь 2024 года

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Господина Смирнова задержали сегодня, по данным ТАСС, вместе с бывшим первым вице-губернатором Курской области Алексеем Дедовым. Они проходят по делу о хищениях при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной. Источник «Ъ» подтвердил, что в новом деле два фигуранта, задержанных за махинации при строительстве пограничных оборонительных линий. Бывшему главе региона может грозить до десяти лет лишения свободы.

По предварительным данным, показания на Алексея Смирнова дал бывший генеральный директор АО «Корпорация развития Курской области» Владимир Лукин, задержанный в конце 2024 года. Вместе со своим бывшим заместителем Игорем Грабиным он стал фигурантом уголовного дела о злоупотреблениях полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) при организации работ по строительству оборонительных сооружений.

Алексей Смирнов руководил правительством Курской области с мая 2024 года, когда его начальник и прежний губернатор Роман Старовойт стал министром транспорта РФ. В сентябре он официально возглавил регион, но уже 5 декабря оставил свой пост. В Кремле тогда объяснили его отставку необходимостью усиления управления регионом. Временно исполняющим обязанности губернатора был назначен Александр Хинштейн.

О передаче ряда уголовных дел при строительстве курской линии обороны в центральный аппарат МВД — в публикации «Ъ».