В Госдуме рассматривают предложения раиса Татарстана расширить семейную ипотеку

Предложения раиса Татарстана Рустама Минниханова распространить семейную ипотеку на семьи с детьми до 14 лет и семьи ветеранов СВО находятся в актуальной повестке Госдумы. Вопрос прорабатывался профильными комиссиями и комитетами. Об этом «Ъ Волга-Урал» рассказал депутат Госдумы от Татарстана Айдар Метшин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутат Госдумы от Татарстана Айдар Метшин

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Депутат Госдумы от Татарстана Айдар Метшин

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

«Предложения, озвученные Рустамом Миннихановым, являются ответом на актуальный запрос общества. Каждый из пунктов, что называется, „на злобу дня“. Видно, и это отметил глава государства, что проблематика была глубоко изучена и проработана», — сообщил господин Метшин.

Депутат Госдумы отметил, что после введения семейной ипотеки цены на жилье существенно изменились, а лимит в 6 млн руб. не может покрыть расходы среднестатистической семьи на покупку двухкомнатной квартиры. Нужно оперативно реагировать на меняющиеся условия на рынке жилья для поддержки семей и улучшения демографической ситуации, считает Айдар Метшин.

Вчера в ходе заседания президиума Госсовета России под председательством президента Владимира Путина Рустам Минниханов предложил включить в программу семейной ипотеки семьи участников СВО и семьи с детьми до 14 лет.

Диана Соловьёва