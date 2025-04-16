В Госдуме рассматривают предложения раиса Татарстана расширить семейную ипотеку
Предложения раиса Татарстана Рустама Минниханова распространить семейную ипотеку на семьи с детьми до 14 лет и семьи ветеранов СВО находятся в актуальной повестке Госдумы. Вопрос прорабатывался профильными комиссиями и комитетами. Об этом «Ъ Волга-Урал» рассказал депутат Госдумы от Татарстана Айдар Метшин.
Депутат Госдумы от Татарстана Айдар Метшин
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
«Предложения, озвученные Рустамом Миннихановым, являются ответом на актуальный запрос общества. Каждый из пунктов, что называется, „на злобу дня“. Видно, и это отметил глава государства, что проблематика была глубоко изучена и проработана», — сообщил господин Метшин.
Депутат Госдумы отметил, что после введения семейной ипотеки цены на жилье существенно изменились, а лимит в 6 млн руб. не может покрыть расходы среднестатистической семьи на покупку двухкомнатной квартиры. Нужно оперативно реагировать на меняющиеся условия на рынке жилья для поддержки семей и улучшения демографической ситуации, считает Айдар Метшин.
Вчера в ходе заседания президиума Госсовета России под председательством президента Владимира Путина Рустам Минниханов предложил включить в программу семейной ипотеки семьи участников СВО и семьи с детьми до 14 лет.