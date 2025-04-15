Раис Татарстана Рустам Минниханов выступил с инициативой расширить семейную ипотеку на семьи с детьми до 14 лет и семьи ветеранов специальной военной операции. Об этом господин Минниханов сообщил в ходе заседания президиума Госсовета России под председательством президента Владимира Путина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Раис Татарстана предложил распространить семейную ипотеку на семьи ветеранов СВО

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Раис Татарстана предложил распространить семейную ипотеку на семьи ветеранов СВО

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Раис Татарстана также предложил дифференцировать лимиты по семейной ипотеке исходя из средней стоимости 1 кв. м, утверждаемой Минстроем РФ, и количества членов семьи. Данное предложение поддержали 38 регионов.

Рустам Минниханов отметил, что предельный размер семейной ипотеки составляет 6 млн руб., что покрывает только половину от стоимости жилья в двухкомнатной квартире. Раис Татарстана заявил, что, чтобы оплатить остальную часть жилья, доход семьи должен составлять не менее 320 тыс. руб. в месяц. Это в пять раз больше средней зарплаты по Татарстану.

Диана Соловьёва