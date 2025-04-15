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Раис Татарстана предложил распространить семейную ипотеку на семьи ветеранов СВО

Раис Татарстана Рустам Минниханов выступил с инициативой расширить семейную ипотеку на семьи с детьми до 14 лет и семьи ветеранов специальной военной операции. Об этом господин Минниханов сообщил в ходе заседания президиума Госсовета России под председательством президента Владимира Путина.

Раис Татарстана предложил распространить семейную ипотеку на семьи ветеранов СВО

Раис Татарстана предложил распространить семейную ипотеку на семьи ветеранов СВО

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Раис Татарстана предложил распространить семейную ипотеку на семьи ветеранов СВО

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Раис Татарстана также предложил дифференцировать лимиты по семейной ипотеке исходя из средней стоимости 1 кв. м, утверждаемой Минстроем РФ, и количества членов семьи. Данное предложение поддержали 38 регионов.

Рустам Минниханов отметил, что предельный размер семейной ипотеки составляет 6 млн руб., что покрывает только половину от стоимости жилья в двухкомнатной квартире. Раис Татарстана заявил, что, чтобы оплатить остальную часть жилья, доход семьи должен составлять не менее 320 тыс. руб. в месяц. Это в пять раз больше средней зарплаты по Татарстану.

Диана Соловьёва

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