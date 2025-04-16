Reuters: турецкий Tupras возобновил закупки нефти Urals

Крупнейший турецкий нефтеперерабатывающий завод Tupras возобновил закупку российской нефти марки Urals, пишет Reuters со ссылкой на источники. В апреле компания приобрела три партии нефти из России по 100 тыс. тонн каждая.

Tupras прекратил закупать российскую нефть в начале 2025 года на фоне американских санкций в отношении российского энергетического сектора. По словам собеседников Reuters, компания возобновила поставки Urals после того, как цены на эту марку нефти упали ниже потолка цен в размере $60 за баррель.

По данным аналитической компании Kpler, в 2024 году Tupras импортировала 225 тыс. баррелей российской нефти в сутки. Прекращение закупок компания подтвердила 19 февраля. 8 апреля стоимость нефти Urals опустилась ниже $60 за баррель, 10 апреля — ниже $50 за баррель.

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