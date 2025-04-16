Белый дом объяснил, из чего состоят 245-процентные пошлины на импорт из Китая

Китай сталкивается с тремя видами пошлин, которыми США облагают их товары. 125% — это взаимный, базовый тариф. Еще 20% — это «пошлина для решения кризиса фентанила». Определенные товары облагаются дополнительными пошлинами, регулируемыми разделом 301 закона о торговле 1974 года,— их размер колеблется от 7,5% до 100%, написали на странице «оперативного реагирования» Белого дома в соцсети X. Максимально возможный тариф на товар из Китая — 245%.

В долгосрочной перспективе торговая война США и КНР может втянуть мир в рецессию, заявила глава ВТО Нгози Оконджо-Ивеала. Мировой ВВП рискует сократиться на 7%. Также противостояние стран может расколоть мир на два торговых блока. В докладе «Перспективы и статистика мировой торговли» экономисты ВТО уже понизили прогноз роста мирового ВВП (по рыночным обменным курсам) на 0,6 п. п. в 2025 году.

Подробности — в материале «Ъ» «Всеобщая тарифная мобилизация».

Александр Рыльский