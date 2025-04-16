Путин рассказал о грандиозных планах сотрудничества с Китаем в космосе

Президент Владимир Путин заявил, что многие страны заинтересованы развивать взаимодействие с РФ в космической отрасли. По его словам, сотрудничество России и США в космосе продолжается, а с Китаем у страны «грандиозные планы».

«У нас с КНР большие планы. Интересные, хорошие и грандиозные»,— сказал он на встрече со студентами МГТУ имени Баумана. Кроме того, Владимир Путин заявил, что США и Россия продолжают сотрудничество в космической сфере. Европейские страны же решили приостановить взаимодействие с РФ, добавил он. «Это их выбор»,— добавил президент.

В университете Владимир Путин проведет совещание по вопросам развития космической ядерной энергетики. В нем поучаствуют представители всех ведомств, которые имеют отношение к развитию космической отрасли.