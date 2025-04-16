В Курске тушат подшипниковый завод АПЗ-20

На Курском подшипниковом заводе АПЗ-20 возник крупный пожар. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. По его словам, завод находится в промышленной зоне, поэтому угрозы жилым домам нет.

Пожар начался в цехе по производству резинотехнической продукции. Сотрудники завода безуспешно пытались потушить его самостоятельно. Здание площадью около 1 тыс. кв. м. полностью охвачено пламенем, уже есть обрушения конструкций.

По последним данным МЧС России, площадь пожара выросла до 10 тыс. кв. м. На месте работают не менее 40 спасателей и 13 единиц техники. Тушение осложняют высокая пожарная нагрузка и конструктивные особенности здания. Пострадавших, предварительно, нет.

Анна Швечикова