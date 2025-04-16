Без вещателя пропавшие

Чемпионат Франции по футболу, наряду с чемпионатами Англии, Испании, Италии и Германии входящий в так называемую «большую пятерку», рискует остаться без ключевого источника дохода. Совет управляющих Ligue 1 проголосовал за досрочное, уже по завершении нынешнего сезона, расторжение контракта с платформой DAZN, который должен был приносить французским клубам по €400 млн ежегодно. История, однако, будет продолжаться, поскольку DAZN со своей стороны требует от Ligue 1 €573 млн в виде компенсации за потери, понесенные из-за допущенных нарушений контракта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Stephane Mahe / Reuters Фото: Stephane Mahe / Reuters

Затяжной конфликт между клубами высшего французского дивизиона (Ligue 1) и владельцем медийных прав на матчи лиги, платформой DAZN, вышел на новый уровень. Агентство AFP сообщило, что все команды Ligue 1 проголосовали за досрочное расторжение контракта с вещателем (в соглашении имеется соответствующая опция). Договор прекратит действие уже по завершении текущего сезона — последний тур в высшем дивизионе французского чемпионата пройдет 18 мая.

Решение французских клубов разорвать отношения с DAZN возникло не на пустом месте. Контракт с британским вещателем был заключен только летом прошлого года. При этом DAZN выступил, по сути, в роли спасителя Ligue 1, оставшейся после того, как испанская Mediapro, сотрудничавшая с французским чемпионатом с 2020 года, отказалась от продления контракта, вообще без телевизионного контракта.

В качестве бонуса за исполнение роли «спасителя» DAZN получил весьма выгодную цену — €400 млн в год (Mediapro платила по €624 млн за сезон). Контракт предусматривал, что DAZN будет показывать восемь из девяти матчей каждого французского тура (права еще на один закреплены за катарской beIN Sports). Соглашение было рассчитано до 2029 года. Однако в первые же месяцы действия соглашения у его сторон начались разногласия. В DAZN полагали, что клубы Ligue 1 делают недостаточно для создания привлекательного телевизионного продукта, вследствие чего платформа набрала только 500 тыс. подписчиков на французский чемпионат, хотя план предусматривал привлечение 1,5 млн абонентов. Также вещатель жаловался на то, что лига не борется с сайтами, осуществляющими незаконную ретрансляцию сигнала, а кроме того, обвиняла ряд клубов в отказе от сотрудничества. Выражался он, например, в отказе работникам DAZN в доступе к общению с футболистами. Все это привело к тому, что DAZN стала задерживать платежи по контракту. В начале этого года компания не перечислила Ligue 1 с трансляций €35 млн, а также дала понять, что не планирует исполнять и два следующих по графику платежа — в общей сложности на €140 млн (часть средств должна была поступить в конце апреля, еще одна — в начале июня).

Для разрешения противоречий стороны прибегли к процедуре медиации (одна из технологий альтернативного урегулирования споров с участием незаинтересованной стороны — медиатора). Ligue 1 предлагала разорвать контракт с условием, что лига выплатит DAZN компенсацию в €140 млн в этом сезоне (речь как раз о той сумме, которую DAZN отказывается платить), а также заплатит еще от €110 млн до €125 млн в сезоне следующем. DAZN такое предложение не устроило. Компания настаивает на выплате ей компенсации в размере €573 млн за неисполнение обязательств по контракту. Как видно, позиции сторон настолько далеки, что шансов договориться у них было крайне мало. Отсюда и решение клубов Ligue 1 вывести конфронтацию на новый уровень и расторгнуть контракт.

Решение Ligue 1 ставит французские команды в весьма уязвимое положение. На данный момент у лиги остался контракт только с одним вещателем — beIN Sports. Насколько он заинтересован в том, чтобы заместить доходы, выпадающие после разрыва отношений с DAZN, не ясно. При этом особого спроса на французский футбол в мире, по всей видимости, действительно нет. Тут достаточно сравнить стоимость «уходящего» контракта Ligue 1, например, с доходами Английской премьер-лиги (АПЛ) от реализации медийных контрактов. Так вот АПЛ в год получает по этой статье по £3,5 млрд (€4,08 млрд). Высшие дивизионы Италии, Испании и Германии ежегодно получают от телевизионных контрактов более €1 млрд каждый. И если, скажем, для ПСЖ с его богатыми катарскими владельцами потеря поступлений от телевизионного контракта не станет большой проблемой, то для остальных команд французской лиги отсутствие телевизионных денег может стать реальной проблемой.

Александр Петров