В РПЦ призвали не покупать куличи в упаковке с религиозными символами

Русская православная церковь (РПЦ) не рекомендует покупать куличи в упаковке со святынями. В противном случае после употребления изображения религиозных символов окажутся «в непотребном месте». Об этом заявил врио председателя синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Московского патриархата протоиерей Михаил Потокин.

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«Если мы не будем покупать кулич, завернутый в пакет, на котором изображены кресты, молитвы и так далее, а купим кулич скромный, без всяких надписей, его освятим, съедим — он будет использован по назначению»,— сказал священнослужитель во время пресс-конференции (трансляция велась на сайте пресс-центра «Россия сегодня»).

К религиозным символам относится в том числе Мона Лиза, картина Александра Иванова «Явление Христа народу» и икона Матроны Московской, пояснил господин Потокин.

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