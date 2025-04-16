В РПЦ одобрили идею установить выходной в первый день после Пасхи

Представитель РПЦ Вахтанг Кипшидзе заявил, что предложение «Справедливой России — За правду» (СРЗП) о выходном в первый день после Пасхи «заслуживает внимания». По его словам, которые приводит «РИА Новости», оно имеет «все исторические, культурные и религиозные предпосылки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Ранее депутат СРЗП Дмитрий Гусев сообщил о планах разработать законопроект, согласно которому понедельник после праздников Пасхи и Святой Троицы будет выходным днем. По мнению депутата, такое решение позволит россиянам больше времени проводить с близкими и сосредоточиться на вере.

Господин Кипшидзе предложение депутата одобрил, но отметил, что в РПЦ не хотели бы превращать этот дополнительный выходной в день, когда люди «исключительно съедают еще одну порцию шашлыков». По его словам, в этот день россияне должны вспоминать Воскресение Христово. «По мере того как наше общество будет осознавать для себя значение праздника Воскресения Христова и понимать, что он не менее значим, чем полюбившийся нам Новый год или какой-нибудь другой государственный праздник, конечно, это движение можно только приветствовать»,— сказал он.

Пасха и Троица традиционно приходятся на воскресенье. Дата празднования первой высчитывается по лунному календарю, а день Святой Троицы отмечают на 50-й день после Пасхи. Соответственно, в 2025 году Пасху отпразднуют 20 апреля, а Троицу — 8 июня. Если эти праздники станут официальными выходными, то россиянам дадут дополнительный день для отдыха в понедельник.

Полина Мотызлевская