Путин встретится с эмиром Катара 17 апреля в Москве

Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани посетит Москву с официальным визитом. 17 апреля у него состоятся переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В ходе встречи стороны обсудят вопросы двусторонних отношений, в частности в торгово-экономической и гуманитарной сферах. Главы государств также затронут ряд ключевых тем международной повестки дня.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что президент РФ и эмир Катара обсудят в том числе конфликт на Украине. Также планируется обмен мнениями по ситуации на Ближнем Востоке. «Катар играет очень большую и важную роль в попытках урегулирования многих ситуаций»,— сказал господин Песков во время пресс-колла.

В марте во время телефонного разговора Владимир Путин и Тамим бен Хамад Аль Тани договорились наращивать инвестиционные связи и расширять сотрудничество в промышленности, энергетике, в сферах транспорта и логистики, культуры и спорта. 26 февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с Тамимом бен Хамадом Аль Тани в Дохе.