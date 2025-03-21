Путин договорился с эмиром Катара наращивать инвестиционные связи

Президент РФ Владимир Путин и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани договорились наращивать инвестиционные связи и расширять сотрудничество в промышленности, энергетике, в сферах транспорта и логистики, культуры и спорта. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе Кремля по итогам телефонных переговоров двух лидеров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Условлено предпринимать скоординированные усилия, направленные на наращивание инвестиционных связей и расширение взаимовыгодной кооперации в промышленности, энергетике, в сферах транспорта и логистики, культуры и спорта»,— говорится в официальном сообщении по итогам телефонного разговора, размещенном на портале Кремля.

В пресс-службе Кремля также уведомили, что во время телефонного разговора собеседники обсудили обстановку в Сирии и «отметили важность обеспечения ее единства, суверенитета и территориальной целостности». «Россия и Катар будут и далее взаимодействовать в интересах устойчивой стабилизации социально-экономической обстановки в стране в нынешний переходный период, оказывать гуманитарную помощь сирийскому народу»,— говорится в заявлении.

Двусторонний оборот между Россией и Катаром составляет $100 млн. Вице-премьер России Денис Матуров ранее называл потенциал двустороннего товарооборота не до конца раскрытым. Он говорил, что для устойчивого развития торгово-экономических связей нужно обеспечить бесперебойные взаиморасчеты.

Подробнее об отношениях России со странами Персидского залива — в материале «Ъ».

Анастасия Домбицкая