Суд отказался менять подсудность дела экс-замглавы Дегтярска Виктора Солдатова

Октябрьский районный суд Екатеринбурга отказал прокурору в изменении территориальной подсудности уголовного дела в отношении бывшего заместителя главы Дегтярска Виктора Солдатова. Его обвинили в посредничестве во взяточничестве (ч.4 ст. 291.1 УК РФ), сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Свердловского областного суда Фото: Пресс-служба Свердловского областного суда

Напомним, СКР завершил расследование уголовных дел в отношении мэра Дегтярска Вадима Пильникова и его бывшего заместителя Виктора Солдатова. По версии следствия, глава города брал взятки «за попустительство и общее покровительство по службе», в том числе в виде автомобиля AudiQ6.

Прокурор просил передать дело в Кировский районный суд Екатеринбурга, поскольку преступление было совершено на территории этого района. Однако, защитник и подсудимый возражали против этого ходатайства.

Суд продлил Виктору Солдатову меру пресечения в виде домашнего ареста на 6 месяцев, до 30 сентября.

Постановление суда не вступило в законную силу.

Полина Щуцкая