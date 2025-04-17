Самые обстоятельные и привлекательные

В Пермском крае широко развиты предметные олимпиады среди школьников. Помимо федеральных в регионе проводятся краевые, муниципальные и олимпиады от вузов и предприятий. Некоторые из них дают дополнительные баллы при поступлении в высшие учебные заведения. Для абитуриентов это шанс поступить в «топовые» вузы и получить гарантию трудоустройства после его окончания, а для предприятий — найти потенциальных сотрудников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Специалисты АО «Протон-ПМ» готовят выпускников в техношколе в Новых Лядах

Фото: АО «Протон-ПМ» Специалисты АО «Протон-ПМ» готовят выпускников в техношколе в Новых Лядах

Фото: АО «Протон-ПМ»

В Пермском крае для учащихся школ доступен большой спектр олимпиад. Помимо всероссийских олимпиад, ежегодно утверждается перечень краевых мероприятий. В указ минобра на 2025 год входит более 200 событий различной направленности. Это интеллектуальные, творческие, спортивные, культурные, инженерно-технические, научно-исследовательские, патриотические и другие мероприятия. «Помимо краевых событий, различные олимпиады и конкурсы также проводятся на уровне муниципалитетов, вузов, предприятий, школ. Есть федеральный перечень значимых событий»,— уточнили в краевом минобре.

Как рассказали в ведомстве, в регионе работает центр поддержки одаренных и талантливых ребят «Академия первых». Учреждение проводит профильные смены для ребят по разным направлениям. «Академия первых» является также региональным представителем образовательного центра «Сириус» и региональным оператором проведения Всероссийской олимпиады школьников в регионе.

Участие в олимпиадах дает победителям не только дополнительные бонусы при поступлении, но и поощряется денежными выплатами. Так, победители и призеры заключительных этапов всероссийских олимпиад, конкурсов и соревнований получают денежные премии в размере от 15 до 100 тыс. руб., сообщили в краевом министерстве образования. По 50 тыс. и 100 тыс. руб. получают призеры и победители заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников. Например, в этот раз регион представляют в финале свыше 30 школьников. Всего в региональном этапе приняли участие более 1,3 тыс. ребят.

Крепкие вузы В проведение олимпиад включены ведущие вузы Прикамья. ПГНИУ уже десять лет проводит олимпиаду «Юные таланты», целью которой является профориентация и привлечение талантливых ребят для обучения в вузе. Олимпиада проводится по химии, географии, геологии, информатике, русскому языку, литературе, журналистике, экономике, государственному и муниципальному управлению, философии и другим предметам. «При поступлении в университет тем, кто участвовал в заключительном этапе олимпиады, присваиваются к результатам ЕГЭ дополнительные два балла, призерам — пять баллов, и победителям — десять»,— уточнили в вузе.

В ПГНИУ действуют бонусы для победителей и призеров олимпиад, входящих в перечни олим­пиад школьников, утвержденные Минобрнауки России. Так, ребята, показавшие успешные результаты на таких олимпиадах, могут быть зачислены на профильные факультеты без вступительных испытаний или приравнены к лицам, набравшим максимальное количество баллов по предмету, соответствующему профилю олимпиады. Университет является также площадкой олимпиады «Открытого университета».

Пермский политех не только выступает площадкой для проведения федеральных олимпиад, но и активно сотрудничает с пермскими предприятиями, помогая выявлять талантливых абитуриентов. Как рассказал Руслан Гарифзянов, ответственный секретарь приемной комиссии ПНИПУ, вуз проводит на своей площадке олимпиады, которые входят в перечень Российского совета олимпиад школьников. Победа в них дает возможность поступить в некоторые вузы страны без вступительных испытаний или засчитывается как стобалльный результат ЕГЭ по профильному предмету.

Например, пермский политех является площадкой олимпиады «Гранит науки» (совместно с Санкт-Петербургским горным университетом), многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В этом году Пермский край впервые присоединился к Большой олимпиаде по химии, организованной компанией «Росхим»

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ В этом году Пермский край впервые присоединился к Большой олимпиаде по химии, организованной компанией «Росхим»

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В хорошей компании В регионе существует большой перечень олимпиад, проводимых при поддержке пермских предприятий, которые очень заинтересованы в специалистах, поэтому готовы всячески поддерживать талантливых ребят. В частности, могут предложить наставничество или программы целевого обучения после поступления с гарантией дальнейшего трудоустройства.

Например, недавно прошла совместная олимпиада пермского политеха и «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза» по химии, физике и информатике среди школьников Пермского края. Победители этой олимпиады получают дополнительные баллы в качестве индивидуальных достижений при поступлении в пермский политех, рассказал гос­подин Гарифзянов.

ПНИПУ проводит также совместную олимпиаду с компанией «Метафракс» по техническим дисциплинам. Эта олимпиада проходит в регионе уже несколько лет, а в этом году стала частью всероссийской олимпиады «Росхим». Как сообщили в компании, по результатам олимпиады предприятие составит список талантливых ребят, которые в перспективе будут рассматриваться на должности специалистов холдинга. Причем в список попадут не только лидеры конкурса, но и участники, показавшие достойные результаты, но не занявшие призовые места. Для выпускников это возможность заявить о себе, став потенциальным работником крупного предприятия. В дальнейшем лучшим участникам будет предложено поступить в университет на целевое обу­чение по договору с АО «Метафракс Кемикалс».

Начальник участка по обслуживанию электрооборудования сетей и подстанций цеха электроснабжения АО «Метафракс Кемикалс» Сергей Абдуллин отметил, что олимпиада стала отправной точкой в его карьере. «Мое знакомство с „Мета­фраксом“ началось в 2008 году, когда я учился в 11-м классе. В наш город Кизел приехали представители компании и рассказали о возможности обучения по целевому контракту. Те, кто набирал высокие баллы по ЕГЭ, получали стипендию, а остальные могли заключить договор с предприятием, которое оплачивало учебу»,— пояснил господин Абдуллин.

Совместно с ЛУКОЙЛом ПНИПУ также ежегодно проводит олимпиаду для абитуриентов. В прошлом году в ней приняли участие школьники более чем из 20 субъектов страны, от Калининграда до Салехарда. «Межрегиональная олимпиада по физике и математике помогает раскрыть потенциал и увеличить шансы будущих абитуриентов на поступление в вуз. Десять победителей получат дополнительные десять баллов при поступлении на горно-нефтяной факультет пермского политеха, где образовательный маршрут выстроен с учетом современных требований к специалистам нефтегазовой отрасли»,— подчеркнули на предприятии.

А с 2020 года в политехе проходит набор в корпоративную группу ЛУКОЙЛа. «Обучаясь в ней, за академические успехи студенты получают именные стипендии, поддержка предусмотрена и для первокурсников с высокими результатами ЕГЭ»,— рассказали в ЛУКОЙЛе. На предприятии уточнили, что за последние пять лет 22 из 50 победителей олимпиад поступили в корпоративные группы вуза и сейчас проходят обучение для будущего трудоустройства на предприятии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Победители ВСОШ получают дополнительные баллы к ЕГЭ и денежные поощрения от пермских компаний. На фото: победители предметной олимпиады ВСОШ по химии Егор Вазисов и учитель химии пермской школы №132 Светлана Тебенькова

Фото: Анастасия Оболдина Победители ВСОШ получают дополнительные баллы к ЕГЭ и денежные поощрения от пермских компаний. На фото: победители предметной олимпиады ВСОШ по химии Егор Вазисов и учитель химии пермской школы №132 Светлана Тебенькова

Фото: Анастасия Оболдина

Филиал «ПМУ» «Уралхима» ежегодно награждает премиями победителя регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по химии и его учителя. Сумма премии составляет 100 тыс. руб. «Цель „Уралхима“ — не только наградить школьника и его учителя за победу, но и подчеркнуть: качественное преподавание этого предмета — залог успешного развития химической отрасли региона и России в целом. Вручая премии за успехи в олимпиаде, мы стремимся стимулировать культуру изучения естественных наук и обратить внимание одаренных детей на перспективное направление развития их способностей», – пояснил Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК „Уралхим“» в городе Перми.

«Олимпиадное движение — это только частичка профориентационной работы, которая помогает привлекать абитуриентов к нам в университет,— говорит Руслан Гарифзянов.— Олимпиада сама по себе — это просто срез, чтобы определить талантливого ребенка. Но это не является системой удерживания талантливой молодежи в нашем крае и привлечения в наш университет. Здесь уже включается комплексная профориентационная работа». Для того чтобы школьники заинтересовались учебой в родном крае и дальнейшем трудоустройстве здесь, вуз совместно с предприятиями проводит в школах мастер-классы, профессиональные пробы, в ходе которых рассказывают о будущей подготовке и возможной реализации на предприятиях. «Мы показываем талантливым ребятам, что со своими знаниями и умениями нужно оставаться в Пермском крае: это в первую очередь качественное образование и гарантированное трудоустройство в крупных компаниях»,— подчеркнул господин Гарифзянов.

Помимо олимпиадного движения, предприятия организуют и другие мероприятия для пермских школьников: профориентационные встречи со школьниками, различные конкурсы и мероприятия, чтобы привлечь к себе потенциальных сотрудников. Так, например, Пермская целлюлозно-бумажная компания организует обучающие сессии с участием ведущих специалистов в области производства бумаги и гофроупаковки, проводит творческие конкурсы и хакатоны. Компания сотрудничает в этом вопросе с несколькими школами региона.

АО «Протон-ПМ» (предприятие входит в интегрированную структуру АО «НПО Энергомаш» госкорпорации «Роскосмос»), также начиная со школьной скамьи, готовит себе потенциальных сотрудников. Так, предприятие сотрудничает с Техношколой им. В. П. Савиных в Новых Лядах. Учебное заведение выступает ключевым образовательным партнером ракетно-космического предприятия. Новые Ляды — территория перспективного развития «Протон-ПМ», здесь предприятие создает новое производство ракетных двигателей.

Одним из преподавателей школы является начальник химической лаборатории «Протон-ПМ» Светлана Ложкина, которая преподает химию в старших классах. На счету учениц Техношколы — две бронзы чемпионата «Хайтек», золото, серебро и бронза регионального этапа Всероссийского чемпионата «Профессионалы» среди юниоров. «Выпускники, успешно показавшие себя на первенствах профмастерства, сегодня учатся по целевому набору от „Протон-ПМ“ на химико-технологическом факультете пермского политеха (ПНИПУ) и химическом факультете Пермского университета (ПГНИУ)»,— пояснили на предприятии.

«„Протон-ПМ“ заинтересован в том, чтобы находить школьников, увлекающихся наукой и техникой, развивать их таланты и способности, поддерживать в стремлении найти себя на современном производстве ракетных двигателей. Наши молодые сотрудники, которые выбрали профессию по душе и реализовали себя на предприятии, выступают в качестве учителей и педагогов дополнительного образования в школах-партнерах предприятия, проводят профессиональные пробы и интеллектуальные квизы, выступают экспертами на научно-технических мероприятиях, которые мы организуем для ребят. Это помогает нам выстраивать систему подготовки будущих кадров начиная со школьной скамьи»,— рассказала заместитель директора по персоналу АО «Протон-ПМ» Татьяна Вишневская.

Ирина Суханова