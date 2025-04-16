Фигуристка Жилина рассказала о домогательствах со стороны тренера Розанова

16-летняя фигуристка Вероника Жилина сообщила о домогательствах со стороны тренера Сергея Розанова. Ее слова приводит «Матч ТВ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Было в Кисловодске на сборах, что Сергей Розанов приходил ко мне в номер, предлагал и долго уговаривал сделать мне массаж, я отказывалась. То же самое было в зале, тоже в Кисловодске, после разминки, там он уже настаивал, когда все спортсмены и тренеры уже вышли из зала. Приходил с банкой пива и тренировал меня в номере»,— рассказала фигуристка.

Отмечается, что Розанов «не отреагировал на просьбу "Матч ТВ" прокомментировать ситуацию».

Вероника Жилина тренируется под руководством двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, в академии которого Сергей Розанов работал хореографом в 2020–2021 годах. До этого он занимался постановкой программ в тренерском штабе Этери Тутберидзе.

В сезоне-2022/23 Жилина завоевала серебряную медаль первенства России среди юниоров и стала победительницей финала Гран-при России среди юниоров. С прошлого сезона не выступает на соревнованиях из-за травмы.

Таисия Орлова