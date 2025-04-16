Газета «Коммерсантъ» 16.04.2025, 16:57 Число пукнтов выдачи заказов (ПВЗ) в городах-миллионниках на 1 января 2025 года Выйти из полноэкранного режима Город Число Рост год к году (%) Рост в 2024 году к 2023 году (%) Москва 16547 38 41 Санкт-Петербург 7473 31 49 Краснодар 2873 31 51 Екатеринбург 2653 39 47 Самара 2236 39 51 Новосибирск 2023 29 67 Ростов-на-Дону 2012 25 40 Нижний Новгород 1998 35 43 Казань 1969 34 49 Челябинск 1761 39 55 Воронеж 1729 31 39 Пермь 1707 35 41 Уфа 1611 42 58 Красноярск 1411 32 63 Волгоград 1238 32 51 Омск 1192 34 82 Открыть в новом окне Источник: «Яндекс Карты».