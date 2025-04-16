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Коммерсантъ FM
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Число пукнтов выдачи заказов (ПВЗ) в городах-миллионниках на 1 января 2025 года

Город Число Рост год к году (%) Рост в 2024 году к 2023 году (%)
Москва 16547 38 41
Санкт-Петербург 7473 31 49
Краснодар 2873 31 51
Екатеринбург 2653 39 47
Самара 2236 39 51
Новосибирск 2023 29 67
Ростов-на-Дону 2012 25 40
Нижний Новгород 1998 35 43
Казань 1969 34 49
Челябинск 1761 39 55
Воронеж 1729 31 39
Пермь 1707 35 41
Уфа 1611 42 58
Красноярск 1411 32 63
Волгоград 1238 32 51
Омск 1192 34 82

Источник: «Яндекс Карты».

  • Газета «Коммерсантъ» №70 от 17.04.2025, стр. 9

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