Денис Паслер заявил о возможном строительстве второй ЕКАД

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер в ходе общения с журналистами заявил о возможности строительства второй кольцевой автодороги в Екатеринбурге. Оно может появиться в ближайшие 20-30 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

«На самом деле это одно из простых, но очень финансово емких и очень правильных решений, чтобы зацепить все города, поэтому работа будет вестись»,— сказал господин Паслер.

Ранее стало известно, что проезд по ЕКАД может стать платным. Стоимость проезда для легковых автомобилей и мотоциклов составит от 14 руб. за километр, для автомобилей с прицепом высотой от 2 м до 2,6 м — от 19,8 руб. Транспортные средства с прицепом высотой 2,6 м будут платить 32,40 руб., а большегрузы с прицепом высотой 2,6 м и более — 45 руб.

Анна Капустина