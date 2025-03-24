Проезд по ЕКАД в Екатеринбурге могут сделать платным после реконструкции

Проезд по Екатеринбургской кольцевой автодороге (ЕКАД) может стать платным после ее реконструкции, которая планируется в рамках концессионного соглашения, следует из данных на портале «ГИС Торги».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Стоимость реконструкции оценивается в почти 136,7 млрд руб. Инвестор, вложивший средства в ремонт дороги, впоследствии сможет получать прибыль с автомобилистов.

Согласно проекту, было выделено четыре тарифные группы. Стоимость проезда для легковых автомобилей и мотоциклов составит от 14 руб. за километр, для автомобилей с прицепом высотой от 2 м до 2,6 м — от 19,8 руб. Транспортные средства с прицепом высотой 2,6 м будут платить 32,40 руб., а большегрузы с прицепом высотой 2,6 м и более — 45 руб.

Для владельцев транспортных средств, зарегистрированных в Свердловской области, проезд будет бесплатным.

После реконструкции на ЕКАД количество полос увеличится до трех в обе стороны, а максимально разрешенная скорость составит 130 км/ч.

Ранее министерство транспорта Свердловской области рассматривало строительство дополнительных полос на «Северном полукольце» ЕКАД в рамках концессионного соглашения. На пресс-конференции глава ведомства Александр Толкачев добавил, что ориентировочная стоимость работ оценивается в 80 млрд руб.

Напомним, правительство Свердловской области объявило конкурс на реконструкцию ЕКАД в Екатеринбурге, по итогам которого будет заключено концессионное соглашение. Заявки будут приниматься до 21 апреля.

Полина Щуцкая