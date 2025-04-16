Словакия может отправить делегацию в Киев на 9 мая

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не планирует отказываться от визита в Москву на 9 Мая, но может направить в Киев делегацию. Предупреждение главы европейской дипломатии Каи Каллас по поводу посещения России на День Победы он назвал шантажом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ

«Никто не может указывать мне, куда мне следует или не следует ехать. Я поеду в Москву, чтобы отдать дань уважения тысячам солдат Красной армии, которые погибли, освобождая Словакию»,— сказал Роберт Фицо (цитата по Pravda).

Как добавил премьер Словакии, в Киев 9 мая он не поедет, поскольку не может находиться в двух местах одновременно. Власти Украины ранее сообщили, что в этот день в Киеве пройдет заседании «коалиции желающих». По словам Роберта Фицо, Словакия может отправить на мероприятие государственную делегацию.

14 апреля глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что участие в параде Победы в Москве на 9 Мая будет иметь последствия как для членов ЕС, так и для стран--кандидатов на вступление. Словакия стала единственной страной ЕС, премьер которой согласился приехать в Россию на День Победы.

Подробнее — в материале «Ъ» «Перетягивание парада».