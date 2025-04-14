СКР расследует убийство ВСУ жителей курского села Лебедевка

Официальный представитель СКР Светлана Петренко рассказала о работе ведомства по расследованию гибели мирных жителей Курской области. Так, военные следователи установили факт убийства украинскими военнослужащими трех жителей села Лебедевка Суджанского района.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Местная жительница рассказала, что в феврале 2025 года в селе загорелся дом после обстрела со стороны ВСУ. Тушить возгорание принялись отец потерпевшей и трое гражданских. На них украинцы сбросили с беспилотника взрывчатку. В результате погиб отец женщины и еще один мирный житель, двое других получили ранения. Один из них позже скончался. По факту происшествия возбудили уголовное дело о теракте (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ).

Ранее СКР сообщал об обнаружении тел девяти мирных жителей, убитых ВСУ в селе Махновка Суджанского района. 9 апреля житель села Гуево рассказал о гибели своего отца и дяди от взрыва украинской мины, а также об обстрелах ВСУ гражданских, пытавшихся эвакуироваться из села.

О том, как жители курского приграничья пережили оккупацию,— в спецрепортаже «Ъ» «Возвращенные».

Никита Черненко