СКР расследует убийство ВСУ жителей курского села Лебедевка
Официальный представитель СКР Светлана Петренко рассказала о работе ведомства по расследованию гибели мирных жителей Курской области. Так, военные следователи установили факт убийства украинскими военнослужащими трех жителей села Лебедевка Суджанского района.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Местная жительница рассказала, что в феврале 2025 года в селе загорелся дом после обстрела со стороны ВСУ. Тушить возгорание принялись отец потерпевшей и трое гражданских. На них украинцы сбросили с беспилотника взрывчатку. В результате погиб отец женщины и еще один мирный житель, двое других получили ранения. Один из них позже скончался. По факту происшествия возбудили уголовное дело о теракте (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ).
Ранее СКР сообщал об обнаружении тел девяти мирных жителей, убитых ВСУ в селе Махновка Суджанского района. 9 апреля житель села Гуево рассказал о гибели своего отца и дяди от взрыва украинской мины, а также об обстрелах ВСУ гражданских, пытавшихся эвакуироваться из села.
О том, как жители курского приграничья пережили оккупацию,— в спецрепортаже «Ъ» «Возвращенные».