Глава Кировского района объяснил снижение прибыли компаний на 7 млрд рублей

Финансовый результат крупных и средних предприятий в Кировском районе Екатеринбурга снизился с 36,8 млрд руб. в 2023 году до 29,6 млрд руб. в 2024 году, сообщил на заседании думской комиссии по МСУ глава районной администрации Андрей Корюков. Он подчеркнул, что сокращение прибыли компаний связано со ставкой Центрального банка в 21% и с ростом уровня зарплат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Корюков

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Андрей Корюков

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«С такими кредитами промышленные предприятия не обращаются на сегодня в банки и живут на оборотных средствах. С этим мы платим высокую заработную плату, которая не отрабатывается на предприятиях. Компании вынуждены ее повышать за счет прибыли, так как конкуренция очень высокая, и есть необходимость перекупать сотрудников»,— отметил господин Корюков.

Кировский район занимает 7,5% от общей площади Екатеринбурга. Численность населения района на начало 2025 года составила 220,3 тыс. человек. По словам Андрея Корюкова, оборот крупных и средних организаций на территории возрос с 516,8 млрд руб. в 2023 году до 539,8 млрд руб. в 2024 году. В структуре занятости основные позиции занимают образование и научная деятельность (24,5%), промышленность (22%), розничная торговля (16,5%), государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное обеспечение (11%).

Ранее, во вторник, директор департамента промышленной политики администрации Екатеринбурга Евгений Копелян отмечал, что прибыль предприятий обрабатывающей промышленности в городе снизилась с 90,9 млрд руб. в 2023 году до 74,5 млрд руб. в 2024 году. Чиновник подчеркнул, что с этим возрос показатель по объему инвестиций в основной капитал: с 49,1 млрд руб. в 2023 году до 70,1 млрд руб. в 2024 году. По объему отгруженных товаров, выполненных работ и услуг предприятий показатель вырос с 940,7 млрд руб. в 2023 году до 1116 млрд руб. в 2024 году.

Василий Алексеев