Набсовет АЛРОСА рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 год

Наблюдательный совет АЛРОСА (MOEX: ALRS) решил не выплачивать финальные дивиденды за 2024 год, сообщили в компании. Невыплату дивидендов поддержали 14 членов набсовета, один проголосовал против.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Федерация профсоюзов Республики Саха Фото: Федерация профсоюзов Республики Саха

«Платить дивиденды в 2025 году дополнительно или нет — это решение акционеров. Я думаю, это будет зависеть от того, как будут идти продажи в течение года. С другой стороны, наверняка на это решение будут влиять те потребности, которые есть в бюджетах — и федеральном, и Республики Саха (Якутия.— “Ъ”)»,— говорил в начале апреля гендиректор компании Павел Маринычев (цитата по «Интерфаксу»).

Он напомнил, что за первое полугодие 2024 года АЛРОСА выплатила львиную долю дивидендов — 18,3 млрд руб. За первое полугодие 2023 года компания направила акционерам 3,77 руб. на акцию (27,7 млрд руб.). Финальные дивиденды за 2023 год составили 14,88 млрд руб., или 2,02 руб. на акцию.

АЛРОСА контролирует треть мировых поставок алмазного сырья. Компания разрабатывает месторождения в Республике Саха (Якутия) и Архангельской области. Акции АЛРОСА распределены между Росимуществом (33,03%), Якутией (25%) и администрациями районов (улусов) республики (8%). В свободном обращении находится около 34% акций компании.

О ситуации в алмазно-бриллиантовой отрасли — в материале «Ъ» «Все грани кризиса».