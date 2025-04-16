Кая Каллас обвинила Израиль в «переходе всех границ» с Палестиной

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что безопасность Израиля не может быть обеспечена без соблюдения прав палестинцев. Она добавила, что действия армии страны перешли границы допустимого.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Yves Herman / Reuters Фото: Yves Herman / Reuters

«Израиль имеет право на самооборону, но последние события ясно продемонстрировали, что он перешел границы. Гибель людей, которую мы там видим, ужасает»,— сказала Кая Каллас в интервью La Repubblica. Она добавила, что Евросоюз старается оказать палестинцам максимальную помощь.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) возобновила удары по сектору Газа 18 марта. 12 апреля ЦАХАЛ объявил о расширении зоны боев в анклаве.

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