Кая Каллас обвинила Израиль в «переходе всех границ» с Палестиной
Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что безопасность Израиля не может быть обеспечена без соблюдения прав палестинцев. Она добавила, что действия армии страны перешли границы допустимого.
Фото: Yves Herman / Reuters
«Израиль имеет право на самооборону, но последние события ясно продемонстрировали, что он перешел границы. Гибель людей, которую мы там видим, ужасает»,— сказала Кая Каллас в интервью La Repubblica. Она добавила, что Евросоюз старается оказать палестинцам максимальную помощь.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) возобновила удары по сектору Газа 18 марта. 12 апреля ЦАХАЛ объявил о расширении зоны боев в анклаве.
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