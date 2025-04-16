Паслер: решение о трудоустройстве Петухова примут в ближайшие недели
Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер сообщил, что Игнат Петухов, работавший в должности вице-губернатора по экономической и инвестиционной политике — министра экономического развития, ушел в отставку. Решение о его дальнейшем трудоустройстве будет принято в течение одной-двух недель.
Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
«У него есть вариант работы, он востребованный специалист, хорошо зарекомендовал себя в этом смысле»,— сказал господин Паслер. По данным источника «Ъ-Урал», Игнат Петухов и министр образования Оренбургской области Алексей Пахомов могут перейти на работу в Свердловскую область.
Смену министра здравоохранения Денис Паслер объяснил возникшими вопросами, которые выявили с помощью обзоров и изучения отношения жителей. «Здравоохранение у нас один из вопросов, которые требуют отдельного внимания и особого отношения. Это та отрасль, тот уголок, который требовал незамедлительных решений»,— сказал он.
Напомним, должность замгубернатора — министра здравоохранения Свердловской области 5 апреля заняла Татьяна Савинова. До этого она работала замгубернатора — заместителя председателя Оренбургской области.