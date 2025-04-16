«Типография Нагорова» в Пятигорске получила статус объекта культурного наследия
«Типографию Нагорова» в Пятигорске признали объектом культурного наследия. Соответствующее решение принято региональным управлением по сохранению исторических памятников. Об этом сообщается на портале правовой информации региона.
Фото: Астахова Елена / Яндекс. Карты
Двухэтажное строение, расположенное на площади Ленина, 14, было возведено в 1905–1908 годах.
«Отделу археологии, государственного учета объектов культурного наследия и архива обеспечить направление настоящего приказа в срок не более трех рабочих дней со дня издания в орган местного самоуправления, на территории которого расположен ОКН, для внесения изменений в документы территориального планирования»,— следует из сообщения ставропольского управления по сохранению и госохране ОКН.
Ранее «Ъ-Кавказ» сообщал о том, что власти региона также утвердили охранную зону для горы Кокуртлы. Её территория составляет 46,92 га и будет обозначена специальными знаками. Соответствующий документ подписал губернатор Ставрополья Владимир.