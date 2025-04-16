«Типография Нагорова» в Пятигорске получила статус объекта культурного наследия

«Типографию Нагорова» в Пятигорске признали объектом культурного наследия. Соответствующее решение принято региональным управлением по сохранению исторических памятников. Об этом сообщается на портале правовой информации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Астахова Елена / Яндекс. Карты Фото: Астахова Елена / Яндекс. Карты

Двухэтажное строение, расположенное на площади Ленина, 14, было возведено в 1905–1908 годах.

«Отделу археологии, государственного учета объектов культурного наследия и архива обеспечить направление настоящего приказа в срок не более трех рабочих дней со дня издания в орган местного самоуправления, на территории которого расположен ОКН, для внесения изменений в документы территориального планирования»,— следует из сообщения ставропольского управления по сохранению и госохране ОКН.

Ранее «Ъ-Кавказ» сообщал о том, что власти региона также утвердили охранную зону для горы Кокуртлы. Её территория составляет 46,92 га и будет обозначена специальными знаками. Соответствующий документ подписал губернатор Ставрополья Владимир.

Николай Аксенов