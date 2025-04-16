Вратарю «Пари НН» Медведеву сократили дисквалификацию

Апелляционный комитет Российского футбольного союза (РФС) принял решение удовлетворить жалобу нижегородского клуба «Пари НН» на решение Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) дисквалифицировать вратаря команды Никиту Медведева. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

4 апреля в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Пари НН» уступил «Оренбургу» (1:2). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым. В протоколе матча зафиксировано, что Никита Медведев нецензурно ругался в адрес арбитров, покидая поле по окончании игры, а также ударил ногой дверь в подтрибунном помещении. 10 апреля глава КДК отстранил вратаря на две игры, а также оштрафовал на 60 тыс. руб. за неспортивное поведение.

Согласно новому решению, «за оскорбительное поведение в адрес официального лица матча» вратарь дисквалифицирован на два матча РПЛ, один из которых считается реальным исполнением спортивной санкции, а второй матч — условным. Игроку установлен испытательный срок до конца этого сезона.

Медведев пропустил матч против «Динамо» 12 апреля, однако может принять участие во встрече с «Локомотивом» 19 апреля.

После 24 туров РПЛ «Пари НН» занимает 14-е место с 20 очками и находится в «зоне стыковых матчей». «Зону прямого вылета» он опережает на 5 очков.

Таисия Орлова