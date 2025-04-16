Потери ВСУ на курском направлении за последние сутки составили до 160 военнослужащих. Также уничтожены танк, бронетранспортер, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, три артиллерийских орудия, два зенитных ракетных комплекса «Стрела-10», две станции радиоэлектронной борьбы и две радиолокационные станции ПВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Группировка войск «Север» нанесла удары по танковой, двум механизированным, штурмовой и трем десантно-штурмовым бригадам ВСУ, а также по бригаде территориальной обороны в районах курских населенных пунктов Горналь и Олешня.

С начала боевых действий на курском направлении Украина понесла значительный урон: ликвидированы 74,6 тыс. военнослужащих, 408 танков, 333 боевые машины пехоты, 305 бронетранспортеров, 2 272 боевые бронированные машины и 2 722 автомобиля. Уничтожено 615 артиллерийских орудий и 57 пусковых установок РСЗО, включая 15 HIMARS и семь MLRS производства США, 28 пусковых установок ЗРК и 125 станций радиоэлектронной борьбы.

Сутками ранее в Минобороны РФ сообщали, что ВСУ лишились до 200 солдат в Курской области. Тогда российские войска ликвидировали 13 автомобилей, две пусковые установки РСЗО с транспортно-заряжающей машиной и машиной сопровождения, два артиллерийских орудия, две боевые бронированные машины, танк, бронетранспортер и миномет.

Анна Швечикова