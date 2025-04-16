За последние сутки потери ВСУ в Курской области составили до 160 военнослужащих
Потери ВСУ на курском направлении за последние сутки составили до 160 военнослужащих. Также уничтожены танк, бронетранспортер, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, три артиллерийских орудия, два зенитных ракетных комплекса «Стрела-10», две станции радиоэлектронной борьбы и две радиолокационные станции ПВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Группировка войск «Север» нанесла удары по танковой, двум механизированным, штурмовой и трем десантно-штурмовым бригадам ВСУ, а также по бригаде территориальной обороны в районах курских населенных пунктов Горналь и Олешня.
С начала боевых действий на курском направлении Украина понесла значительный урон: ликвидированы 74,6 тыс. военнослужащих, 408 танков, 333 боевые машины пехоты, 305 бронетранспортеров, 2 272 боевые бронированные машины и 2 722 автомобиля. Уничтожено 615 артиллерийских орудий и 57 пусковых установок РСЗО, включая 15 HIMARS и семь MLRS производства США, 28 пусковых установок ЗРК и 125 станций радиоэлектронной борьбы.
Сутками ранее в Минобороны РФ сообщали, что ВСУ лишились до 200 солдат в Курской области. Тогда российские войска ликвидировали 13 автомобилей, две пусковые установки РСЗО с транспортно-заряжающей машиной и машиной сопровождения, два артиллерийских орудия, две боевые бронированные машины, танк, бронетранспортер и миномет.