Politico: МИД Франции помогал Зеленскому составить примирительное письмо Трампу

Французские дипломаты участвовали в подготовке «примирительного письма» президента Украины Владимира Зеленского в адрес президента США Дональда Трампа после их перепалки в Белом доме. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на французского чиновника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Brian Snyder / File Photo / Reuters Фото: Brian Snyder / File Photo / Reuters

Как пишет Politico, на протяжении нескольких недель после ссоры Владимира Зеленского и Дональда Трампа «ведущие дипломаты в Париже, Лондоне и Берлине ломали голову над тем», как восстановить отношения лидеров Украины и США. Британский премьер-министр Кир Стармер, в частности, провел телефонные переговоры с обоими лидерами. Сотрудники французского МИДа же обсуждали ключевые пункты примирительного письма господина Зеленского.

Переговоры Дональда Трампа и Владимира Зеленского 28 февраля в Белом доме прошли на повышенных тонах из-за разногласий президентов о способах урегулирования российско-украинского конфликта. Встреча завершилась раньше времени. 4 марта украинский президент опубликовал пост в соцсети X, в котором выразил сожаление из-за инцидента и заявил о необходимости все исправить.

Позднее Дональд Трамп сообщил, что получил от Владимира Зеленского письмо о готовности сесть за стол переговоров. Пресс-секретарь украинского президента уточнял, что «ни одного письма не было», а речь шла про пост в соцсети X.

Об обострении отношений Украины и США — в материале «Ъ» «Язык Киева Америку доведет».

Лусине Баласян