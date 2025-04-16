В Казани расследуется уголовное дело о создании порно-студии

Следственное управление УМВД России по Казани ведет уголовное дело в отношении 10 человек, обвиняемых в организации незаконного производства и распространении порнографических материалов. Дело было возбуждено в ноябре 2023 года по п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Республике Татарстан.

По данным следствия, двое 32-летних жителей Казани — юрист частной компании и безработный уроженец Тюменской области — организовали группу для незаконного производства и распространения порнографической продукции.

Они арендовали офисное помещение и размещали объявления о наборе девушек для работы моделями. Во время общения с кандидатками им объясняли специфику заработка.

Шесть девушек в возрасте 23–24 лет согласились на съемки за половину дохода от распространения видео. Организаторами были арендованы съемочные площадки, закуплено оборудование и программное обеспечение.

В результате было создано значительное количество порно-контента, распространявшегося онлайн. Расследование продолжается, выясняются детали преступления и возможные сообщники.

Артём Дергунов