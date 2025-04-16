Свет по команде

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о том, как работает технология.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Долгое время самым доступным и простым вариантом входа в систему умного дома я считал умную лампочку: вкрутил, подключил в приложении, — пользуйся. С увеличением ассортимента, развитием голосовых помощников и в целом ростом реального опыта прояснилась, вроде бы, очевидная, но от этого не менее любопытная вещь. Сама возможность играть яркостью и/или цветовой палитрой освещения, конечно, радует, но эффективнее человеческую лень удовлетворяет просто возможность включать и выключать свет.

Да, с умной лампой так тоже можно. Но для этого нужно, чтобы все домашние одновременно перестали прикасаться к выключателю. А это действие — даже не привычка, это рефлекс. Поэтому одно- и двухклавишные проводные выключатели «Яндекса» (MOEX: YDEX) сильно изменили ситуацию, ими можно управлять привычным нажатием либо голосом через «Алису». Последний сценарий идет туго до первого комфортного размещения в кресле, на диване или уже перед сном в кровати, когда вставать ну никак не хочется. Как приятно в такой момент вспомнить, что горящий в комнате, коридоре, ванной или где-нибудь еще свет можно погасить, вообще не двигаясь. И постепенно управление голосом становится привычным для каждого члена семьи. Надо ли еще раз отметить, что включать и выключать свет требуется гораздо чаще, чем играть с его цветом? Другими словами, смарт-выключатель сталкивает всех с системой умного дома по несколько раз за день.

И если проводные версии легко монтируются на место обычного электрического выключателя, то беспроводные варианты можно размещать везде, где захочется. А недавно у «Яндекса» и вовсе появился умный выключатель с диммером. Смысл такой же, но с возможностью управлять еще и яркостью света. Например, вечером он может плавно гасить лампочку в зависимости от времени суток или, наоборот, аккуратно повысить яркость темным зимним утром. Конечно, устройство подходит только для соответствующих диммируемых лампочек, но не обязательно умных. Также до установки в подрозетник важно убедиться в наличии нейтрального провода: без его подключения устройство не заработает. Новинка не просто функционирует на Zigbee, но и становится дополнительным роутером этого протокола связи, расширяя зону покрытия. Это особенно полезно для больших квартир или домов. Конечно, изначально в помещении должен быть либо отдельный хаб Zigbee, либо умное устройство с таким встроенным модулем.

Александр Леви