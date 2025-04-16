Обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов рассказывает о том, какие стартапы экс-теннисистки стали успешными.

Мария Шарапова была самой яркой теннисисткой планеты, ее знаменитый крик во время игры до сих пор будоражит умы поклонников. Любопытно, что в бизнесе спортсменка сделала не менее яркую карьеру. Даже не самые понятные простому обывателю проекты приносят ей прибыль. Последним детищем бывшей теннисистки стала компания, предлагающая услуги по заморозке яйцеклеток. Мария объяснила, что хочет помочь спортсменкам, ведь теперь им не придется досрочно завершать карьеру для того, чтобы родить ребенка. В США это весьма востребованная процедура стоимостью минимум $10 тыс. Так что инвестиции Шараповой должны принести свои плоды, по крайней мере, все предыдущие проекты были успешны.

В 2012-м, еще играя в теннис, Мария основала бренд конфет Sugarpova, и через семь лет оборот компании уже превышал $20 млн. Да, потом на фоне пандемии COVID-19 россиянка продала свой бизнес, но внакладе не осталась. После сладостей она начала инвестиции в недвижимость, купив несколько элитных объектов. Речь идет об особняках от 13 тыс. до 20 тыс. кв. м и стоимостью около $10 млн каждый.

Также Мария вкладывала деньги в одну из криптовалютных платформ и даже в промоушен UFC. Кроме того, консультировала компании по производству одежды и аксессуаров, а также известные отели, где по ее методу проводились спортивно-оздоровительные мероприятия. Сейчас Шарапову охотно приглашают на различные бизнес-площадки как спикера и платят за это внушительные суммы. Все-таки не стоит забывать, что она закончила Гарвард и не раз заявляла, что будет сотрудничать только с компаниями, которые имеют по-настоящему прочную основу. Сейчас состояние бывшей спортсменки превышает $325 млн, хотя призовые за игру в теннис составляли около $40 млн. Так что среди российских атлетов она точно самая успешная в бизнесе.

Владимир Осипов