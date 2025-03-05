«Приятный подарок к 8 Марта»: петербурженка получила от Джеки Чана 100 гонконгских долларов

Сотрудница ИД «Коммерсантъ в Санкт-Петербурге» приняла участие в ежегодной викторине по случаю Китайского Нового года, которую традиционно проводит всемирно известный актер и каскадер Джеки Чан, и получила в подарок от кинокумира праздничное послание и символический презент — 100 гонконгских долларов. Как поделилась руководитель отдела распространения и логистики «Ъ-СПб» Алена Каурова, это стало большим сюрпризом и лучшим подарком к грядущему Международному женскому дню.

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Как добавила сама госпожа Каурова, она является давней поклонницей актера и, в том числе, подписчицей его соцсетей с аудиторией более чем в 6,7 млн человек. По условиям конкурса, нужно было верно ответить на 10 вопросов о творчестве Джеки Чана. Среди «отличников» по всему миру было выбрано 300 счастливцев, к которым полетели заветные красные китайские конверты с добрыми пожеланиями и сюрпризом. За интригой в картонных Hong Bao скрывались 100 гонконгских долларов (по нынешнему курсу около 1150 рублей,— «Ъ-СПб»).

«Удивительно, конечно, и безумно приятно! Любимый актер, прекрасный человек. Я давно восхищаюсь его актерским мастерством, его личностными и профессиональными качествами. Приятный подарок к 8 Марта!»,— прокомментировала подарок кумира госпожа Каурова.

По словам победительницы, это был весьма неожиданный презент в преддверии праздника. Лучшего, добавила сотрудница «Ъ-СПб», она и не ожидала.

Андрей Цедрик, Дарья Астанина