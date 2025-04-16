Регионам разрешат участвовать в финансировании федеральных платных дорог

Минтранс разместил на regulation.gov.ru законопроект, разрешающий субъектам федерации заключать соглашения с госкомпанией «Автодор» для софинансирования новых платных дорог федерального значения. Сейчас такие соглашения могут заключаться только между регионом и Росавтодором (агентство отвечает за бесплатные дороги).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Должен быть единый подход к финансированию, объясняет Минтранс в пояснительной записке. В качестве примера ведомство приводит строительство будущего обхода Тюмени: деньги на этот объект будут выделяться из федеральных, региональных бюджетов, не исключены и частные инвестиции.

В декабре 2024 года правительство РФ утвердило программу деятельности госкомпании «Автодор» до 2030 года с финансированием более 1 трлн руб. 130 млрд руб. выделят на участок будущей трассы Джубга—Сочи в Краснодарском крае, 100 млрд руб.— на расширение М-4 в Ростовской области.

Подробнее — в материале «Ъ» «Платные дороги продлят на триллион».

Иван Буранов