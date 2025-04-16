В Калининградской области молодым семьям компенсируют траты на аренду жилья

В Калининградской области молодым родителям до 35 лет при появлении первого и последующих детей компенсируют от 50% до 75% затрат на аренду жилья, если у них нет своих квартир. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Алексей Беспрозванных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

При появлении первого ребенка будет компенсирована половина фактических расходов по договору найма жилого помещения, но не более 10 тыс. руб. в месяц. При появлении последующих детей — 75% расходов по договору, но не более 15 тыс. руб. в месяц, уточнил господин Беспрозванных в Telegram.

Эта мера соцподдержки предусмотрена в рамках нацпроекта «Семья». Она затрагивает семей с детьми, рожденными в период с 1 января 2025 года по 31 декабря 2027 года. Заявление и документы на компенсацию трат нужно направить в отделение Центра социальной поддержки населения или МФЦ.

Затраты на съемное жилье также компенсируют молодым семьям в Саратовской области. Нацпроект «Семья» запущен в России с 2025 года, он ставит своей целью увеличить рождаемость в стране. Предполагаются в том числе финансовые меры поддержки, включающие повышение пособия по беременности и родам женщинам, обучающимся по очной форме обучения.

Подробности — в материале «Ъ» «Пропагандой и рублем».