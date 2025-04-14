Молодым саратовским семьям намерены компенсировать затраты на съемное жилье

В Саратовской области молодым семьям будут компенсировать затраты на съемное жилье. Губернатор Роман Бусаргин сообщил в своем Telegram-канале, что соответствующий документ рассмотрят депутаты облдумы.

Рассчитывать на компенсацию от 50 до 75% стоимости найма жилья, указанной в зарегистрированном договоре, смогут семьи с детьми, в которых родители не старше 35 лет. Льгота будет доступна саратовцам, у которых ребенок появился на свет с начала текущего года.

По словам господина Бусаргина, жители Саратовской области начнут получать денежные средства в этом году. Период компенсации — до 31 декабря 2027 года. Речь идет о расширении перечня мер поддержки молодых семей, на что Саратовская область получает федеральное финансирование.

Павел Фролов