Жителя Каменска-Уральского отправили в колонию по делу об убийстве боксера

Красногорский районный суд Каменска-Уральского (Свердловская область) отправил в колонию общего режима на 2 года 10 месяцев Сергея Мальцева, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области. Он был фигурантом дела об убийстве боксера Александра Максимова в ночном клубе Joy.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Мальцев (справа)

Фото: Красногорский районный суд Каменска-Уральского Сергей Мальцев (справа)

Фото: Красногорский районный суд Каменска-Уральского

Он признан виновным по п. «б», «з» ч.2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью в отношении лица в связи с выполнением общественного долга, с применением оружия). Приговор вступит в силу через 15 суток.

В пресс-службе также отметили, что производство по делу Олега Бабушкина, признанного виновным в убийстве боксера по ч.1 ст. 105 УК РФ, приостановлено — он отправился по контракту на специальную военную операцию (СВО).

Напомним, инцидент, который лег в основу уголовного дела, произошел в ночь на 12 августа 2023 года в ночном клубе Joy в Каменске-Уральском. Олег Бабушкин отмечал свой день рождения в компании друзей. Позднее в клуб со своим товарищем Владимиром Нечаевым приехал боксер Александр Максимов. В туалете заведения между Максимовым и Бабушкиным возник конфликт, который перерос в драку.

Друг боксера Владимир Нечаев попытался вмешаться и прекратить потасовку, но приятель Олега Бабушкина Сергей Мальцев стал его удерживать. Олег Бабушкин достал травматический пистолет «Гроза-01» и трижды выстрелил Александру Максимову в голову и руку, а затем нанес боксеру несколько ударов. В результате Максимов скончался на месте. Сергей Мальцев тоже принял участие в конфликте — он выстрелил в живот Владимиру Нечаеву. Тот получил непроникающее ранение.

В марте 2024 года суд приговорил Бабушкина к 13 годам колонии строгого режима, а Мальцева — к трем годам колонии общего режима, при этом обвинение по ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 105 УК РФ (пособничество в убийстве) с него было снято. В июле того же года дело отправили на новое рассмотрение.

Ирина Пичурина