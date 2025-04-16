Минобороны сообщило о шести ударах ВСУ по российским энергообъектам

За последние два дня украинская армия ударила по шести объектам энергетической инфраструктуры РФ, сообщили в Минобороны. По два энергообъекта были атакованы в Белгородской и Брянской областях, по одному — в Курской и Херсонской областях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Согласно пресс-релизу военного ведомства, были атакованы:

в Белгородской области — высоковольтная линия Красная Яруга—Теребрено и трансформатор электроподстанции «Красная Яруга» (без электричества остались жители Грайворонского района и семи населенных пунктов Краснояружского района);

— высоковольтная линия Красная Яруга—Теребрено и трансформатор электроподстанции «Красная Яруга» (без электричества остались жители Грайворонского района и семи населенных пунктов Краснояружского района); в Брянской области — электроподстанция «Андрейковичи» и высоковольтная линия филиала ПАО «Россети Центр» — «Брянскэнерго» (поврежден провод в отлете опор, без электричества остались жители населенного пункта Подывотье Севского района);

— электроподстанция «Андрейковичи» и высоковольтная линия филиала ПАО «Россети Центр» — «Брянскэнерго» (поврежден провод в отлете опор, без электричества остались жители населенного пункта Подывотье Севского района); в Курской области — высоковольтная линия Камыши—Мурыновка—Кировская;

— высоковольтная линия Камыши—Мурыновка—Кировская; в Херсонской области — Сивашская ветроэлектростанция (загорелся трансформатор).

Сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос, откажется ли Россия от моратория на удары по энергообъектам Украины. Он был согласован 18 марта на 30 дней. 16 апреля — последний день действия соглашения. При этом Минобороны РФ регулярно отчитывается о нарушении договоренностей украинской стороной.