Экс-гендиректора из Сочи осудили за присвоение и растрату 865 тысяч рублей

Центральный районный суд Сочи вынес обвинительный приговор бывшему генеральному директору компании, управляющей стоянкой маломерных судов в местном морском порту. Руководитель признан виновным в присвоении и растрате денежных средств с использованием служебного положения в крупном размере, сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

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Следствие выяснило, что с 2019 по 2022 год подсудимый регулярно присваивал деньги, которые владельцы судов платили за стоянку в порту. Фигурант дела не передавал эти деньги в кассу компании и тратил их на свои нужды.

Из-за действий бывшего генерального директора компания потеряла 865 тыс. руб. Суд, учитывая мнение прокурора, приговорил виновного к трем годам тюрьмы в колонии общего режима. Также с него взыскали ущерб, который он причинил компании.

«Ъ-Сочи» писал, что прокуратура курорта утвердила обвинительное заключение по делу о хищении свыше 89 млн руб. при строительстве и модернизации систем водоснабжения и водоотведения. Обвиняемыми проходят три бывших руководителя коммерческих организаций, ранее находившиеся в розыске.

Мария Удовик