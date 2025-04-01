В Сочи суд рассмотрит дело о хищении денег на строительство сетей водоснабжения

Прокуратура Сочи утвердила обвинительное заключение по делу о хищении свыше 89 млн руб. при строительстве и модернизации систем водоснабжения и водоотведения. Обвиняемыми проходят три бывших руководителя коммерческих организаций, ранее находившиеся в розыске. Уголовное дело передано в Центральный районный суд Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, в 2019–2021 годах фигуранты, действуя в составе организованной группы, присвоили средства МУП «Водоканал» и муниципального образования. Хищение произошло в рамках выполнения подрядных работ.

Для возмещения ущерба прокуратура подала гражданские иски. Также на имущество обвиняемых наложен арест на сумму свыше 300 млн руб.

Вячеслав Рыжков