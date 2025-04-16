ASML сообщила о резком сокращении выручки и прибыли за квартал

Сегодня, 16 апреля, голландская компания ASML, ведущий мировой производитель литографического оборудования для производства микросхем, чипов, памяти и проч., сообщила, что по итогам первого квартала ее общая выручка составила €7,7 млрд. Это на 17% меньше, чем в четвертом квартале 2024 года, и хуже прогнозов аналитиков, опрошенных LSEG, которые ожидали €7,8 млрд. Чистая прибыль за тот же период сократилась на 12,5%, до €2,4 млрд.

Чистый объем заказов оборудования ASML в первом квартале составил €3,9 млрд, что существенно ниже прогнозов аналитиков, ожидавших €4,9 млрд. Глава ASML Кристоф Фуке заявил, что на показатели компании уже оказывает влияние «растущая макроэкономическая неопределенность из-за заявлений по пошлинам, какое-то время обстановка будет весьма динамичной». При этом господин Фуке оставил в силе предыдущие прогнозы компании о том, что 2025 и 2026 годы будут для ее бизнеса периодом роста. Тем не менее после публикации квартальной отчетности акции ASML опустились в цене более чем на 4%.

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Евгений Хвостик