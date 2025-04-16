Семь языков народов России добавят в «Яндекс Переводчик» до конца года

Руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов на итоговой коллегии ведомства рассказал о планах добавить еще семь языков народов России в сервис «Яндекс Переводчик». О каких конкретно языках идет речь неизвестно. Слова главы ведомства приводит ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Как пояснил господин Баринов, работу по включению языков в сервис с 2023 года ведет Дом народов России. Сейчас в него уже добавлены осетинский, коми и тувинский языки, а также технологии синтеза и распознавания речи для башкирского, марийского и чувашского языков.

В феврале этого года руководитель портала «Грамота.ру» Константин Деревянко сообщал, что из 155 языков народов России более трети находятся под угрозой исчезновения. Он объяснил это сокращением числа носителей языков и «снижением речевой культуры». Господин Деревянко также заявлял, что изменить ситуацию поможет создание цифровых систем по изучению языков.

По данным последней переписи населения (2020 года), в России зафиксировано 176 родных языков. В число наиболее распространенных наряду с русским входят татарский, чеченский и башкирский. Самые редкие — исландский, керекский, югский, габонский и юитский. На языке юитов (азиатских эскимосов) говорит лишь один житель России. В предыдущей переписи (2010 год) таких было зафиксировано четыре.

Полина Мотызлевская