Генконсульство РФ в Хургаде подтвердило переселение россиян из-за антисанитарии

Генконсульство РФ в Хургаде подтвердило информацию о том, что российским туристам пришлось менять отель из-за плохого сервиса. Однако по мнению диппредставительства «никакого экстренного переселения не было».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Костюков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Костюков, Коммерсантъ

«Когда туристы заселились в отель, там были перебои с электричеством, кому-то из отдыхающих не понравилась еда на шведском столе, но после поступления жалоб всем желающим предоставили возможность сменить место пребывания»,— сказал ТАСС вице-консул РФ Никита Шилин.

Telegram-канал Shot сообщал, что «Библио-Глобус», Pegas Touristik и Anex Tour заселили россиян в отель White Valley Palace. По словам туристов, в отеле отключали электричество минимум на восемь часов, Wi-Fi работал с перебоями, а номера не убирались. Сегодня, 16 апреля, ночью россиян отправили по другим отелям, а в White Valley Palace прибыла туристическая полиция. Проверку проводит также Ассоциация туроператоров России.