АТОР проверяет информацию об экстренном выселении 300 россиян из отеля в Египте

Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что проверяет информацию об экстренном переселении 300 российских туристов из отеля в Хургаде. Утверждается, что россиян переселили из-за антисанитарии.

«В АТОР проверяют информацию и выясняют обстоятельства ситуации. Туроператоры на связи с туристами и партнерами принимающей стороны»,— сказано в пресс-релизе АТОР (цитата по ТАСС).

Ранее Telegram-канал Shot сообщал, что сотни российских туристов были выселены из гостиницы в Хургаде. Компании «Библио-Глобус», Pegas Touristik и Anex Tour заселили россиян в отель White Valley Palace. По словам туристов, в заведении отключали электричество минимум на восемь часов, периодически не работал Wi-Fi, в номерах не убирались. Туристы направили в свои компании жалобы с требованием о переселении. Сегодня, 16 апреля, ночью россиян отправили на семи автобусах по другим отелям. В White Valley Palace приехала туристическая полиция для разбирательств.