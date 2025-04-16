По делу о коррупции в челябинском миндортрансе задержаны новые фигуранты

Сотрудники ФСБ России в Челябинске задержали четырех человек в рамках расследования уголовного дела о растрате в отношении главы министерства дорожного хозяйства и транспорта региона Алексея Нечаева, которое началось в конце февраля. Информацию об этом «Ъ-Южный Урал» подтвердил источник в правоохранительных органах.

Новыми фигурантами уголовного дела стали первый заместитель начальника правового управления регионального миндортранса Станислав Куликов, его предшественник на этом посту Алексей Плюта и заместитель начальника правого управления миндортранса Ирина Клементьева. Среди задержанных также известный в Челябинске предприниматель — бывший директор ЗАО «Южуралавтобан» Константин Жаботинский. В настоящий момент решается вопрос о предъявлении обвинений и избрании меры пресечения.

На местах работы и проживания фигурантов уголовного дела провели обыски.

В управлении ФСБ РФ по Челябинской области подтвердили «Ъ-Южный Урал» информацию о проведении следственно-оперативных действий.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев с февраля этого года находится в СИЗО в Москве. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере»). В числе обвиняемых также экс-руководитель челябинского миндортранса Дмитрий Микулик, бывшие руководители и совладельцы АО «Южуралмост» и ЗАО «Южуралавтобан» Александр Зырянов и Константин Зарипов. Все они находятся в СИЗО. Юристу Екатерине Краснихиной, которая также является обвиняемой, назначили меру пресечения в виде «запрета определенных действий».