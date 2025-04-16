Сочинские школьники завоевали два золота на соревнованиях по самбо

Команды сочинских школ №85 и №82 завоевали золотые медали на Всероссийских соревнованиях Школьной лиги самбо в Москве, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале. Школа №18 заняла второе место в соревнованиях «Кадетская лига самбо».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Турнир объединил три всероссийских этапа: «Мир самбо» для детей 10–12 лет, «Кубок воинской славы России» и «Кадетская лига самбо» для участников 14–16 лет.

Команда школы №85 заняла первое место на «Кубке воинской славы России», повторив свой успех прошлого года. Юные спортсмены соревновались в личном и командном демонстрационном самбо, а также в спортивном самбо. Команду подготовили учителя физкультуры Вячеслав Календжян и Вагенак Хзарджян, которые являются тренерами проекта «Самбо в школу».

На этапе «Мир самбо» команда школы №82 заняла первое место, показав лучшие результаты в демонстрационном самбо и эстафете «Самбо — лестница успеха». Под руководством учителя физкультуры Натальи Раковской спортсмены также защитили проект о роли личности в истории самбо.

Кроме того, команда школы №18 заняла второе место на всероссийском этапе «Кадетская лига самбо» в командном демонстрационном самбо.

«Всероссийские соревнования в этом году были посвящены 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Юные сочинцы отметили эту важную дату своей собственной победой, чем мы очень гордимся. Команда школы №85 последние годы удерживает лидерство на всероссийском этапе. Хочется отметить труд наставников, преподавателей физической культуры, которые не просто проводят занятия, а действительно прививают ребятам любовь к спорту и обеспечивают отличную подготовку к состязаниям»,— отметила начальник управления по образованию и науке администрации Сочи Ольга Медведева.

Все команды-победительницы ранее заняли первые места на муниципальном этапе соревнований, проходившем на базе спортивной школы №17.

Мария Удовик