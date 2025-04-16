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Коммерсантъ FM
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Дуда ответил на слова Нарышкина, что Польша пострадает первой при нападении НАТО

Президент Польши Анджей Дуда прокомментировал заявление главы Службы внешней разведки (СВР) России Сергея Нарышкина о том, что Польша и Прибалтика пострадают первыми в случае нападения НАТО на Союзное государство. Господин Дуда назвал это дезинформацией и отметил, что НАТО является оборонительным альянсом.

«Это классическая, вводящая в заблуждение, российская дезинформация, типичная для школы, так сказать, советской дезинформационной пропаганды... НАТО — оборонительный альянс, и все, что делает НАТО, является исключительно ответом на агрессивные действия России»,— сказал президент Польши (цитата по порталу Do Rzeczy).

Глава СВР вчера, 15 апреля, заявил, что в случае агрессии НАТО против Союзного государства ущерб будет нанесен всему блоку. Он поднял эту тему во время визита в Минск, где глава внешней разведки провел переговоры с с главой КГБ Белоруссии Иваном Тертелем и президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Другие заявления Сергея Нарышкина во время поездки — в подборке «Ъ».

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